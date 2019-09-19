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Глюкоза разревелась на свадьбе Бондарчука и Андреевой

22:52
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Певица не смогла сдержать эмоции на торжестве у друзей

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и ее супруг Александр Чистяков поделились впечатлениями о прошедшей в среду свадьбе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.  

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Новобрачные настояли на том, чтобы приглашенные не публиковали фотографии в социальных сетях, поэтому гости делятся впечатлениями от их бракосочетания под нейтральными фотографиями. И Глюкоза - не исключение. Она опубликовала уютный снимок, на котором все четверо – Наталья и Александр, Федор и Паулина – отдыхают в непринужденной обстановке.

"Дорогие наши, любимые друзья. Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения. Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! Долгих и счастливых вам лет вместе. Вы — настоящая опора друг для друга. Ваши Саша и Глю", - написала Глюкоза в инстаграме, сопроводив пост архивной фотографией.

Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Они постарались оградить торжество от посторонних глаз и даже пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце.

На свадьбу съехался весь российский кинобомонд, в том числе генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актер и телеведущий Игорь Угольников, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Глюкоза на торжество пришла вместе со своим мужем, тем самым развеяв все слухи о разводе.

Видео: Глюкоза и ее супруг делят имущество

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