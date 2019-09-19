В Грозном потушили крупный пожар в торговом центре

О ликвидации возгорания сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ в Грозном полностью потушен. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

"Пожар потушен! По данным правоохранительных органов, жертв и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

"В 21.58 объявлена ликвидация открытого горения", - подтвердили в региональном МЧС.

Ранее в городе загорелся самый крупный в республике торговый центр – "Гранд Парк". По данным МЧС, огонь охватил все три этажа. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Все сотрудники и посетители были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.