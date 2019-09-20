ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач оценил качество лечения в больнице Заворотнюк

08:28
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Везде есть свои плюсы и минусы

Руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил, почему Анастасия Заворотнюк отказалась ложиться в государственную клинику. 
Врачи нашли способ вылечить Заворотнюк

Когда у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили рак мозга, она уехала на лечение в Германию. После операции актриса вернулась в Москву и легла в частную клинику. 

"Почему наши звезды, у которых есть финансовая возможность, уезжают в Германию, Израиль, Америку, ответ может быть только один - нет пророка в своем отечестве. По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии. <…> Но больные по-прежнему доверяют западной медицине", - сказал Николай Коновалов, пытаясь объяснить нежелание Заворотнюк ложиться в российскую государственную больницу. 

По словам Коновалова, иностранные специалисты допускают не меньше ошибок, чем отечественные. При этом зарубежные врачи юридически не отвечают за российских пациентов и относятся к ним как к источнику денег. "Их прооперируют, успешно или нет - неважно, а дальше - либо домой, либо продолжайте платить деньги", - цитирует Коновалова "Комсомольская правда"

Ранее стало известно, что родные и друзья привязали Заворотнюк к частной клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому платить за лечение ей якобы не пришлось. По-видимому, семья актрисы платит лишь за палату со всеми удобствами. Николай Коновалов отметил, что специалисты госпиталя Бурденко оказывают помощь на более высоком уровне, чем вышеупомянутая клиника, однако государственная больница не может похвастаться комфортными условиями пребывания.  

"Я знаю эту клинику, основное ее преимущество - это условия пребывания пациентов, которые стоят очень дорого. По сути, это хорошая гостиница. <…> Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно", - заявил нейрохирург. 

19 сентября сообщалось, что Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние стабилизировалось. Если верить слухам, "няне Вике" предстоит серьезная операция. Врачи говорят о высоких шансах на выздоровление. Официальной информации о положении звезды до сих пор не поступало. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк

Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.