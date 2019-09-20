Врач оценил качество лечения в больнице Заворотнюк

Везде есть свои плюсы и минусы

Руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил, почему Анастасия Заворотнюк отказалась ложиться в государственную клинику.

Когда у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили рак мозга, она уехала на лечение в Германию. После операции актриса вернулась в Москву и легла в частную клинику.

"Почему наши звезды, у которых есть финансовая возможность, уезжают в Германию, Израиль, Америку, ответ может быть только один - нет пророка в своем отечестве. По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии. <…> Но больные по-прежнему доверяют западной медицине", - сказал Николай Коновалов, пытаясь объяснить нежелание Заворотнюк ложиться в российскую государственную больницу.

По словам Коновалова, иностранные специалисты допускают не меньше ошибок, чем отечественные. При этом зарубежные врачи юридически не отвечают за российских пациентов и относятся к ним как к источнику денег. "Их прооперируют, успешно или нет - неважно, а дальше - либо домой, либо продолжайте платить деньги", - цитирует Коновалова "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что родные и друзья привязали Заворотнюк к частной клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому платить за лечение ей якобы не пришлось. По-видимому, семья актрисы платит лишь за палату со всеми удобствами. Николай Коновалов отметил, что специалисты госпиталя Бурденко оказывают помощь на более высоком уровне, чем вышеупомянутая клиника, однако государственная больница не может похвастаться комфортными условиями пребывания.

"Я знаю эту клинику, основное ее преимущество - это условия пребывания пациентов, которые стоят очень дорого. По сути, это хорошая гостиница. <…> Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно", - заявил нейрохирург.

19 сентября сообщалось, что Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние стабилизировалось. Если верить слухам, "няне Вике" предстоит серьезная операция. Врачи говорят о высоких шансах на выздоровление. Официальной информации о положении звезды до сих пор не поступало.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк