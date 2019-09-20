Конвой с задержанными судами КНДР прибыл в Находку

На шхунах и ботах находятся более 160 северокорейцев

Утром 20 сентября конвой с напавшими на наших пограничников в Японском море гражданами КНДР прибыл в порт Находка, передает "ТВ Центр".

На шхунах и ботах находятся более 160 северокорейцев. Они занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. Экипаж одной из лодок при задержании атаковал наших пограничников, четверо военнослужащих получили ранения и были доставлены на лечение во Владивосток. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".