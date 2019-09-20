Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса "Искандер-М"

Пуск произведен в рамках командно-штабных учений "Центр-2019"

Владимир Путин посетит основной этап стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Он прибыл в Оренбургскую область, передает "ТВ Центр".

Следить за ходом маневров на полигоне "Донгуз" российский президент будет с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а затем проведет с ним встречу.

20 сентября формирования вооруженных сил нашей страны совместно с воинскими контингентами из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отработают действия по отражению наступления условного противника, а потом перейдут в атаку. В главных военных учениях года принимают участие около 130 тысяч военнослужащих из 8 стран, 20 тысяч единиц техники и вооружения, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Задействованы не только полигоны России, но и ряда других государств-союзников. Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.