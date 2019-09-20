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Небензя: фаза вооружённого противостояния в Сирии завершена

08:59
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Все политические силы присоединились к мирному процессу

Россия и Китай на заседании Совета безопасности ООН проголосовали против западной резолюции по сирийскому Идлибу. Её представили Германия, Бельгия и Кувейт, передает "ТВ Центр".

Стороны предложили с 21 сентября ввести в зоне деэскалации режим прекращения огня и обеспечить Сирию гуманитарной помощью. Москва и Пекин в ответ заявили, что эти положения не должны распространяться на террористов. Российско-китайский проект не устроил девятерых членов Совбеза.

Как заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя, фаза вооружённого противостояния в Арабской республике фактически завершена. Все политические силы присоединились к мирному процессу. Войну продолжают только террористы. Резолюцию Запада наш дипломат назвал преднамеренным шоу, целью которого было развлечь международное сообщество ещё одним российским вето.

"Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывают на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе. Хочу сразу и особо подчеркнуть, именно игнорирование необходимости борьбы с террористами авторами проекта стало тем самым водоразделом, который не позволяет нам поддержать лежащий перед нами проект", - сообщил Василий Небензя.

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