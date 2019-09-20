Россиян лишат любимых праздников

Профессионалы уже возмущаются

Любимые профессиональные праздники россиян – такие как, к примеру, День железнодорожника или День радио – оказались под угрозой. Правительство в рамках "регуляторной гильотины" готовит отмену некоторых нормативных актов, введенных еще во времена СССР. Под нож могут попасть День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Список, который готовит кабмин, в Минтрансе комментировать отказались – уточнили, что до окончательного формирования списка. В Минкомсвязи подчеркнули, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР - а не в перечне рекомендованных к отмене.

Как заявили "Коммерсанту" в РЖД, День железнодорожника включен в коллективный договор. Это старейший профессиональный праздник в России, и в компании, безусловно, заинтересованы в его сохранении.

"День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении" сообщили в РЖД изданию.

"Регуляторная гильотина" - это реформа контрольно-надзорной деятельности, в рамках которой отменяются с 2021 года все надзорные требования к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее уже объявил об отмене некоторых нормативных актов, принятых в СССР.

Юрист считают, что россиянам волноваться рано. До октября перечни отменяемых актов будет формировать рабочая группа. Ее задача - сократить документы, утратившие актуальность, цели отменять праздники нет. Более того, все профессиональные праздники, которые сегодня отмечают в России, установлены либо российскими нормативными актами, либо указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. А он в число отменяемых нормативных актов не входит.