Зеленский оценил усы Лукашенко

Украинский лидер отреагировал на селфи белорусского президента

Владимир Зеленский по достоинству оценил шутку про усы Александра Лукашенко. Бывший шоумен, а ныне президент Украины знает толк в юморе – и воспользовался возможностью повеселиться на форуме YES, который прошел на Украине.

Студия "Квартал 95" на закрытой части форума показала шуточный чат между ведущими странами мира. Участвовали в нем Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Китай, Северная и Южная Кореи. Периодически в чате появлялись Петр Порошенко, Международный валютный фонд и "российские хакеры". Видео опубликовано в Facebook.

Дональд Трамп сразу же обвинил хакеров в том, что они взломали его аккаунт. "Это не мы", - честно ответил пользователь "Russian hackers".

"Russia" поинтересовалась у участников чата, можно ли "аннексировать" часть Великобритании. Собеседники единодушно пообещали ей новые санкции. "Ясно, значит, вы не против", - заключила "Russia".

Украина, донимавшая МВФ просьбами о новом займе, вдруг предложила всем участникам сделать селфи. С этим заданием справились все, кроме "Белоруссии". Она никак не могла правильно навести камеру и публиковала то половину лица, то усы – и, в конце концов, сфотографировала висящий на стене портрет.

Позже в Сети появилось видео с форума. Видно, что президенту Зеленскому шутка про Лукашенко очень понравилась.