Ужасно, зато от души: Кудрявцевой досталось за подарок мужу

Такого от нее никто не ожидал

48-летняя Лера Кудрявцева приготовила для супруга неординарный подарок на день рождения. Телеведущая записала 32-летнему хоккеисту Игорю Макарову песню под названием "Вдвоем".

Лера Кудрявцева рассказала, что идея подарка родилась у нее во время одного из корпоративов. Она думала, в какой магазин бежать за подарком, а потом пришло озарение. "И вот так родился эксклюзивный подарок, - написала телеведущая в Instagram. - Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и Папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем мы сила".

Кудрявцева не только спела песню, но и сняла видеоклип, в котором она стоит в коротком платье у микрофона. Телеведущая поводит руками, мило опускает глаза и играет со своими волосами. "Вдвоем друг друга мы нашли, вдвоем шагами твердыми по льду, по облакам с тобой иду", - поет телезвезда, которая ранее никогда не была замечена в попытках стать певицей.

Интернет-пользователи стали бурно обсуждать песню Кудрявцевой. Одни похвалили телеведущую за творческий подход, другие раскритиковали ее за непрофессиональное исполнение. Некоторые поклонники пожалели, что Лера выставила видео на всеобщее обозрение.

- Какой ужас... Может, как поздравление ок... но в инет-то зачем выкидывать? Ни слуха, ни голоса...

- Лера, красивая и умница! Только не пой, плиз.

- Ни одна нота в ноту не попадает, голос скрипит. Все на сцену лезут. А что, народ - быдло, его уши все стерпят.

- Да что ж такое! Вот от кого не ждешь, все равно Бузова лезет! Лерааа, не надооо!

- Если это частный интимный подарок, то, может быть, не стоило это показывать публике.

- Поет, как может - от души!

- Душевно, нежно, с любовью, с обожанием! Люди, учитесь любить!

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. В августе прошлого года у них родилась дочь Маша. У телеведущей также есть взрослый сын Жан.