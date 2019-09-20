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"Бессовестная!" Собчак распекли за неприличное поведение

09:37
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Звезда совсем распоясалась

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова за пошлость. 
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Вадим Манукян выразил мнение, что публичные фигуры большого масштаба слишком редко ставят Собчак на место. "Для меня очевидно, что она ведет себя в публичной жизни крайне неприлично. Ее свадьба с Богомоловым, на мой взгляд, это апофеоз пошлости. Хотя не исключаю, что она считает это верхом креатива", - цитирует эксперта портал "Дни.ру"

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как несколько лет назад на конкурсе "Новая волна" в Юрмале Алла Пугачева отругала Ксению Собчак, которая со сцены неуважительно отозвалась о Филиппе Киркорове. "Король, который уже не тот", - сморозила звезда. 

"Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?" - отчитала телеведущую Примадонна. По словам Соседова, "блондинка в шоколаде" молча выслушала эту гневную тираду из уважения к народной артистке СССР.  

Отметим, что эта история не испортила отношения Собчак и Киркорова. 13 сентября поп-король отечественной эстрады выступил на ее свадьбе с Богомоловым, а недавно он пригласил ее к себе домой на интервью и показал свой огромный гардероб. 

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