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Военкоматы поставят на учет призывников без прописки

09:37
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Уклонистам придется туго

Новые правила призыва на воинскую службу разрабатывают в Минобороны. В соответствии с ними, военкоматы будут заводить карточки не только на молодых людей, зарегистрированных в их районе, но и на тех, кто фактически там проживает.
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До сих пор военкоматы занимались только призывниками, имевшими прописку в их зоне ответственности. А молодые люди, не имевшие постоянной или временной (сроком более чем на три месяца) регистрации, оставались без внимания. С одной стороны, этим пользовались уклонисты – они просто меняли место своего проживания и повестки до них не доходили. С другой стороны, это становилось проблемой для тех юношей, которые по тем или иным обстоятельствам не мог получить регистрацию – но хотел пойти на военную службу или в военный вуз.

Теперь же, как отмечают в Минобороны, ситуация изменится. Информация о молодых людях призывного возраста будет поступать в комиссариаты из учебных заведений или работодателей. Это не только поможет найти скрывающихся от призыва, но и обеспечить права желающих служить в армии, пишут "Известия". Предполагается, что новые правила начнут действовать уже к концу этого года.

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