США подготовили план удара по Калининграду

Бить собираются даже из космоса

Пентагон подготовил план удара по российскому анклаву - Калининграду. По американской версии, это станет ответом на "возможную российскую агрессию". Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что подразумеваются удары с воздуха, земли и моря – и даже из космоса.

"США готовы оперативно ответить на возможную военную агрессию России в Европе... В Пентагоне разработан план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны Калининграда... Мы отрабатываем эту схему, и если будет нужно, мы готовы ее осуществить", - приводит слова американского генерала издание Breaking Defense.

В Госдуме уже отреагировали на заявление Харригяна. Никакой "российской агрессии" нет. "К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовней. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может", — прокомментировал речь генерала первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Депутат считает, что военный просто пытается отвлечь внимание мировой общественности от недавнего провала американских системы Patriot в Саудовской Аравии, передает RT.