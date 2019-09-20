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Кислота вместо витаминов: пользу яблочного сока поставили под сомнение

10:07
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Эксперты рекомендуют два бренда из семи

Эксперты "Росконтроля" проверили яблочный сок семи брендов: "Фруктовый сад", "Сады Придонья", "Удачный", Santal, "Juice team / Сочная команда 1", Swell и A cappella.
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В соке "Удачный" специалисты обнаружили следы сиропа, а в напитках "Фруктовый сад", Santal, Swell и A cappella - повышенное содержание лимонной кислоты. Ее добавили в качестве регулятора кислотности, однако в составе не указали. 

При изготовлении сока "Juice team / Сочная команда 1" использовались "неяблочные" компоненты, в том числе сок груши или айвы. К тому же производитель слишком сильно разбавил яблочный концентрат водой и добавил регуляторы кислотности.

Как сообщается на сайте организации, соки "Фруктовый сад", "Сады Придонья", "Удачный", Santal, "Juice team / Сочная команда 1" и Swel не могут служить источником витамина С, поскольку его там крайне мало. 

Эксперты пришли к выводу, что все проверенные напитки соответствуют требованиям безопасности. При этом сок "Juice team / Сочная команда 1" попал в черный список, а "Фруктовый сад", Santal, Swell и A cappella оказались в перечне товаров с замечаниями. "Росконтроль" рекомендовал к покупке соки "Сады Придонья" и "Удачный".

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