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Турецкий ад: российских детей облили горящим маслом на шоу в отеле

10:24
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Туристы из России снимали все на камеры

Дети из России серьезно пострадали во время кулинарного шоу в одном из отелей турецкого поселка Кестель. Во время прощального ужина повар допустил ошибку, в результате которой горящее масло полилось на зрителей. От огня пострадали 8 человек. В их числе были и два мальчика из Екатеринбурга, трех с половиной и десяти лет.
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"Это был ад, они горели, а наши туристы снимали это на камеры", - пожаловался на поведение соотечественников отец пострадавших мальчиков. На помощь детям сразу бросились туристы из Германии и Голландии.

Житель Екатеринбурга подчеркнул, что к отелю у него претензий нет: владельцы сразу признали ответственность за инцидент, разместили ребят в одной из лучших клиник, полностью оплатили лечение – как в Турции, так и дальнейшее в России – и перелет на родину.

Оба мальчика пока в больнице под капельницами. Один из них получил ожоги 2-й и 3-й степеней, у него обожжено 27% поверхности тела. Состояние второго мальчика менее тяжелое: обгорели рука и голова. Как только врачи разрешат, семья вылетит в Россию, дети будут лечиться в ожоговом центре Екатеринбурга, передает Ura.ru.

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