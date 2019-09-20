Саша Артемова из "Дома-2" родила первенца

Ее муж расплакался на людях

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка. На родах присутствовал ее муж Евгений Кузин, который впервые осознал всю степень своей любви к супруге.

24-летняя Саша Артемова опубликовала в Instagram фото из роддома. Она лежит на койке, держа мужа за руку. "И больше ничего не нужно в такие моменты. Люблю!" - написала экс-участница "Дома-2", обращаясь к мужу. По словам Артемовой, у нее сильно отекли руки, к тому же ее замучила изжога. Пол ребенка она пока не назвала.

Евгений Кузин выложил в соцсети видео после родов, на котором со слезами на глазах признался, что ему было больно наблюдать за муками Артемовой. "Я просил у Господа Бога, чтобы он отдал мне половину ее боли. Я сегодня понял, что это та женщина, которая мне нужна на тысячу процентов", - признался Кузин.

- Поддержка мужа на родах бесценна.

- Ты сильная! Да все мы бабы сильные.

- Я даже прослезилась.

- Точно девочка, всю красоту мамину забрала.

- Когда изжога, ребенок волосатый рождается.

Артемова и Кузин познакомились на "Доме-2". Они поженились и ушли с телешоу. Беременность непросто далась Саше: ее мучили токсикоз, отеки на ногах и руках, а также перепады настроения.