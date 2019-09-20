Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом

Вместе с ним на маневры посмотрел президент Монголии

128 тысяч военнослужащих из разных стран, более 20 тысяч единиц техники, корабли и авиация — на полигоне Донгуз в Оренбурской области стартует основной этап масштабных учений "Центр - 2019".

За активной фазой будет следить Владимир Путин. В регион верховный главнокомандующий прибыл поздно ночью и уже находится на полигоне. В программе президента - двусторонняя встреча с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. В Оренбургской области уже представители и других делегаций, в том числе главы военных ведомств Китая и Узбекистана.

Манёвры проходят сразу на нескольких полигонах, не только в России, но и на площадках государств-партнеров. Интер-национальная команда военнослужащих отрабатывает оборонительную стратегию в предполагаемом вооруженном конфликте с условным противником. За ходом учений следит корреспондент "ТВ Центра" Елена Макарова (см. видео).