ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом

11:52
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Вместе с ним на маневры посмотрел президент Монголии

128 тысяч военнослужащих из разных стран, более 20 тысяч единиц техники, корабли и авиация — на полигоне Донгуз в Оренбурской области стартует основной этап масштабных учений "Центр - 2019". 

За активной фазой будет следить Владимир Путин. В регион верховный главнокомандующий прибыл поздно ночью и уже находится на полигоне. В программе президента - двусторонняя встреча с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. В Оренбургской области уже представители и других делегаций, в том числе главы военных ведомств Китая и Узбекистана.

Манёвры проходят сразу на нескольких полигонах, не только в России, но и на площадках государств-партнеров. Интер-национальная команда военнослужащих отрабатывает оборонительную стратегию в предполагаемом вооруженном конфликте с условным противником. За ходом учений следит корреспондент "ТВ Центра" Елена Макарова (см. видео).

Главное сегодня
Рабочая поездка Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Военные учения
Военные учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.