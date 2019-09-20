Украина получит военную помощь от США после демарша в Минске

Киев поставил под угрозу срыва встречу "нормандской четверки"

Своеобразный вклад Соединённых Штатов в урегулирование конфликта в Донбассе — Украина всё же получит в ближайшее время очередную военную помощь в 250 миллионов долларов. Американский конгресс одобрил законопроект. Финансирование ВСУ происходит на фоне срыва Киевом переговорного процесса в Минске. Не удаётся пока договориться и о новом контракте по транзиту российского газа в Европу.

Несколько сотен протестующих у стен администрации президента скандируют: "Нормандский сговор - это государственная измена". Митингующие пришли явно подготовленными. Среди организаторов - много радикалов. Как по команде растягивают национальный флаг и выкрикивают националистические лозунги. Возмутила киевлян "формула Штайнмайера". Только вот что это такое и против чего протест - вразумительно объяснить не могут.

"Я пришел сюда высказать свою общественную позицию. В частности, насчет "формулы Штайнмайера". Я правильно произношу? Я, конечно, не очень разбираюсь в тонкостях, но она меня смущает!" – говорит один из митингующих.

Видимо, поэтому и пришли всей толпой к президенту за объяснениями. Позиция официального Киева насчет пресловутой формулы до сих пор непонятна. Законодательно закреплять статус Донбасса, похоже, никто не собирается. МИД страны делает неоднозначные заявления, а делегация Контактной группы принимает свои решения. Только вот без урегулирования этого вопроса невозможны встречи в рамках нормандской четверки.

"Для того, чтобы состоялось заседание нормандской четверки - надо выполнить 3 условия. Первое условие - это то, что касается разведения сил на линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского. Второе - письменно подписать и подтвердить "формулу Штайнмайера". И третье - подготовить проект решения, которые будут приниматься на заседании глав государств нормандской четверки, который будет согласован предварительно, а потом проголосован и принят на самом заседании", - говорит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Камнем преткновения сейчас является не только "формула Штайнмайера", но и газовый вопрос. Действующий контракт на транзит топлива заканчивается в декабре, но условия нового договора не согласованы. Накануне в Брюсселе Москва вновь подтвердила, что готова продлить старый контракт на транзит с объемами прокачки до 15 миллиардов кубометров в год. Подразумевая и экономическую целесообразность сделки. Глава "Нафтогаз" Андрей Коболев прошедшие переговоры оценил со сдержанным оптимизмом.

"Главное — мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа через территорию Украины. До следующего раунда переговоров в октябре много "домашней" работы по усовершенствованию законодательства. Необходимо наверстать время, которое было потеряно на придумывание "уникальных велосипедов", - написал он в соцсетях.

Александра Сергомасова, Алексей Сударев. "ТВ Центр".