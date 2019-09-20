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Фестиваль "Формула жизни" стартовал в Москве

11:53
  • пятница
  • 20 сентября 2019

В нем примут участие пять тысяч человек

20 сентября — Международный день студенческого спорта. В честь праздника в Москве стартует фестиваль добровольчества "Формула жизни", передает "ТВ Центр".

В мероприятии участвуют около 5 тысяч человек - это молодёжь со всех регионов России и из других стран, руководители студенческих спортивных клубов и представители бизнеса. На объектах ЦСКА представлено 17 видов активностей - футбол, плавание, регби и даже киберспорт.

По итогам фестиваля будет принято решение о проведении форума с участием иностранных делегаций.

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