Фестиваль "Формула жизни" стартовал в Москве

В нем примут участие пять тысяч человек

20 сентября — Международный день студенческого спорта. В честь праздника в Москве стартует фестиваль добровольчества "Формула жизни", передает "ТВ Центр".

В мероприятии участвуют около 5 тысяч человек - это молодёжь со всех регионов России и из других стран, руководители студенческих спортивных клубов и представители бизнеса. На объектах ЦСКА представлено 17 видов активностей - футбол, плавание, регби и даже киберспорт.

По итогам фестиваля будет принято решение о проведении форума с участием иностранных делегаций.