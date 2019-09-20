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В Москве открывается фестиваль "Круг света"

11:57
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Открытие покажет канал "ТВ Центр"

Невероятные лазерные инсталляции, мультимедийное шоу и красочные фейерверки. В Москве сегодня вечером стартует международный фестиваль "Круг света". Уже в девятый раз несколько городских площадок превращаются в сказочные арт-объекты. Торжественное открытие покажет канал "ТВ Центр".

Огонь и вода, свет и музыка сплетаются в красочном танце, будто единый слаженный ансамбль. Артисты мультимедийного мюзикла  - фонтаны, лазерные проекции и видеоинсталляции. И вся эта феерия происходит прямо на водной глади.

Декорации вписаны в окружающий ландшафт. В роли огромного экрана – мост, соединивший берега Гребного канала. Сложное инженерное сооружение на 2,5 метра погружено под воду. Из нее, будто по взмаху волшебной палочки, вырастает удивительный мир.

Синхронный ансамбль стихий в реальном времени создают видеоинженеры, звукорежиссёры, специалисты, отвечающие за пиротехнику и запуск фонтанов. Одних только видеопроекторов - около 40. Так рождается иллюзия погружения в вымышленное пространство.

Здесь все виды света – огонь, лазеры, проекции, пиротехника. Более 100 горелок и около двухсот фонтанов закреплены на воде с помощью модульных пластиковых понтонов. Завораживающий эффект создают водно-веерные экраны для лазерного шоу.

"Вода через огромную трубу под очень большим давлением разбивается через специальные рассекатели, получается огромный тонкий слой воды, на который можно проецировать видеоизображение", - говорит технический директор фестиваля "Круг света" Александр Козлов.

Для зрителей возвели временный понтонный мост – трибуны тоже расположены по обе стороны канала, мест стало больше. А зрители "ТВ Центра" смогут наблюдать открытие в прямом эфире. Мюзикл "Семь нот" – о любви и дружбе, муках выбора и поиске пути, в финале – 15-минутное пиротехническое шоу.

"Это история о людях, судьбах, ситуациях, музыка состоит из семи нот, и наша жизнь складывается из набора похожих ситуаций, и эта история рассказывает о семи разных людях и об их переживаниях", - говорит креативный директор Владимир Демехин.

Помимо Гребного канала, фестиваль проходит сразу на нескольких московских площадках - в этом году их стало больше. На Театральной площади - мультимедийное  представление в честь года театра. Шоу, посвящённое науке, покажут на фасадах зданий на проспекте Сахарова и Политехнического музея. В парке Останкино можно будет разгадать геометрию света среди инсталляций и видеопроекций, преображающих пространство. А Коломенское превратится в парк сказок – фантастические герои встретят посетителей и проведут по интересному маршруту.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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