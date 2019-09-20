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Конец близок: Земля перегревается быстрее, чем планировалось

10:57
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Повторяется сценарий, при котором вымерло все живое

Ситуация с глобальным потеплением повторяет события, которые с точки зрения истории планеты можно назвать недавними. Экстремальное потепление на Земле наблюдалось в раннем эоцене – около 56 миллионов лет назад. Тогда это кончилось катастрофой – вымерли многие виды, предупреждают ученые американских университетов Мичигана и Аризоны.
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 Группе исследователей впервые удалось успешно смоделировать экстремальное потепление в раннем эоцене. Теперь ожидается его повторение. Как сообщает издание Science Daily, с помощью климатической модели ученые выяснили, что скорость потепления резко возрастает с ростом уровня углекислого газа в атмосфере.

Ранний эоцен был самым теплым периодом в истории Земли за последние 66 миллионов лет. Он начался с термического максимума, который характеризуется резким потеплением - температура поверхности Земли была на 14 градусов Цельсия теплее, чем сегодня. А уровень углекислого газа составлял 1000 частей на миллион, что в два раза превышает нынешний уровень. По мнению климатологов, выбросы углекислого газа в атмосферу срочно не сократить, то к концу века его уровень может вновь достичь катастрофических показателей.

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