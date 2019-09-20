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Экс-король Малайзии отказался содержать "Мисс Москву" с сыном

11:30
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Красавица не может поверить в случившееся

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина оказалась в незавидном положении. В ноябре прошлого года она вышла замуж за экс-короля Малайзии Мухаммада V, но после рождения ребенка оказалась брошенной. 20 сентября стало известно, что принявшая ислам красавица может лишиться алиментов. 
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27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото. Его представители утверждают, что подробности личной жизни правителя, обнародованные Оксаной, "повергли народ в смятение" и что Мухаммад V жалеет о женитьбе на россиянке. В соответствии с законами шариата он трижды произнес слово "таляк" и таким образом развелся с Воеводиной. 

"Мисс Москва-2015" и ее адвокат не получали документов о разводе. "Оксана с супругом в браке законном, юридическом. Так что и разводиться нужно по закону", - заявил защитник россиянки Евгений Тарло. По его словам, Мухаммад V не отказывался от сына и не сомневается в своем отцовстве. 

"Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребенка - такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает. До последнего времени он содержал Оксану и сына. Что дальше - посмотрим", - цитирует адвоката "Комсомольская правда"

Тарло отметил, что при необходимости родители Воеводиной смогут оказать ей материальную помощь. 

Напомним, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года в Малайзии, в ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон, а уже летом появилась информация об их разводе. По слухам, Мухаммад V подозревал Воеводину в неверности. Возникла также версия, согласно которой бывшего короля, попавшего в опалу на родине, вынудили развестись с моделью и покаяться в нарушении традиций. 

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