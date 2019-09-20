Эксперт рассказал о сложностях, возникших из-за ограничения поставок по OPAL

Из-за решения суда Россия может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вынужденное сокращение "Газпромом" поставок по газопроводу OPAL и увеличение транзита через Украину. На вопросы ведущего ответил главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве России Леонид Григорьев.

Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Уже в понедельник, 16 сентября, он сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

"Проблема заключается в том, что теперь сложнее прокачать обычный объем контрактов – 120-140 миллиардов кубов мы поставляем. Причем там очень сложный контракт, при необходимости мы должны увеличивать объем, на нас лежит ответственность, по запросу мы даем больше зимой, или, к примеру, в воскресенье", - пояснил эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.