"Сказки бабушки Харригян": эксперты оценили угрозы американского генерала

Подобными заявлениями оправдывается перевооружение ядерных сил США

"Бабушкиными сказками" назвали эксперты заявления американского генерала о подготовке удара по Калининграду. По словам Джеффри Ли Харригяна, "всестороннее наступление с воздуха, моря и суши, а также из космоса" должно стать ответом США на "российскую агрессию в Европе".

"Раньше бабушки по вечерам читали вслух сказки, а теперь мы по утрам слышим и читаем про новые угрозы американских военных и политиков. Они стремятся выставить нашу страну, наши вооруженные силы "противником номер один" ‒ и все эти высказывания делаются ради этого", ‒ прокомментировал заявление Харригяна в эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Эксперт называет подобные высказывания американских военных и политиков "информационным шумом". Он служит прикрытием для планов Вашингтона по перевооружению ядерных сил, уверен Хатылев.

Российский военный напоминает, что США в одностороннем порядке вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь намерены выйти из договора по СНВ-3. Ясно, что скоро Вашингтон приступит к испытаниям нового ядерного оружия, которые пытается прикрыть "страшилками" о российской угрозе.