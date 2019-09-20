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"Никто меня не слушает": Миронову довели до истерики расспросами о муже

12:12
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Беременная звезда повысила голос

46-летняя актриса Мария Миронова прокомментировала информацию о том, что ее четвертым мужем стал 27-летний актер Андрей Сорока. Якобы именно от него артистка ждет ребенка. 
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"Мой муж - не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд", - заявила Миронова порталу Teleprogramma.pro.

Актрисе напомнили, что несколько лет назад она выложила совместное фото с Сорокой. Тогда СМИ заметили Миронову и Сороку во время перекура и тут же объявили об их романе. При этом подчеркивалось, что актер очень похож на сына Мироновой. "Андрей Сорока, держись! По последним данным желтой прессы, ты оказался моим внебрачным сыном! Это тяжелая ноша", - пошутила тогда актриса. По какой-то причине этот пост в Instagram она удалила. 

"Я выкладываю смешные фотографии и смеюсь над прессой, - сказала актриса по поводу той истории со снимком. - Когда сочту нужным сказать - скажу. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут". 

Напомним, первым мужем актрисы стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.  

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