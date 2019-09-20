С российских биатлонистов сняли обвинения в допинге

Команда полностью оправдана

Российские биатлонисты оправданы. Австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с членов сборной России. В числе тренеров, специалистов и спортсменов, которым ранее были предъявлены обвинения, были известные атлеты Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

"Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне поступила резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды", - рассказал агентству ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Александр Логинов продолжает выступление на профессиональном уровне. Трехкратный призер чемпионатов мира в прошлом сезоне стал лучшим российским биатлонистом. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира. А олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин в конце прошлого года объявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен избран депутатом Госдумы.

В декабре прошлого года, во время этапа Кубка мира по биатлону, полиция Австрии приехала в штаб нашей команды в Хохфильцене. Полицейские предъявили обвинения десяти членам сборной, среди которых Ирина Старых, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков. В российском МИД действия правоохранителей назвали провокацией.