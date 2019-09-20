Опубликовано видео обысков на борту северокорейской шхуны

Напавших на российских пограничников браконьеров доставили в Находку

СКР начал следственные действия по делу о нападении северокорейских браконьеров на российских пограничников. На борт шхун, доставленных в порт Находка, уже поднялись российские следователи. Видео публикует ТВЦ.RU.

В ведомстве отметили, что на время следственных действий северокорейские браконьеры будут находиться на кораблях под охраной. При этом среди моряков есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь.

17 сентября российские пограничники в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в российской экономической зоне. Экипаж одной из лодок напал на военнослужащих, четверо сотрудников погранслужбы пострадали.