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Опубликовано видео обысков на борту северокорейской шхуны

12:08
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Напавших на российских пограничников браконьеров доставили в Находку

СКР начал следственные действия по делу о нападении северокорейских браконьеров на российских пограничников. На борт шхун, доставленных в порт Находка, уже поднялись российские следователи. Видео публикует ТВЦ.RU.

В ведомстве отметили, что на время следственных действий северокорейские браконьеры будут находиться на кораблях под охраной. При этом среди моряков есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь.

17 сентября российские пограничники в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в российской экономической зоне. Экипаж одной из лодок напал на военнослужащих, четверо сотрудников погранслужбы пострадали.

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