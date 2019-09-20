Что категорически нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

На время забудьте об уборке и спрячьте старую обувь

21 сентября православные россияне отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот важный церковный праздник посвящен Деве Марии, подарившей человечеству Спасителя.

По легенде, Богородица появилась на свет в семье престарелых жителей Иерусалима Иоакима и Анны. Они так усердно молились о даровании потомства, что к ним явился ангел. "Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире", - обратился он к Анне. Через девять месяцев родилась Дева Мария. Родители пообещали посвятить дочь Богу, поэтому отдали ее в храм. Там она служила до совершеннолетия, после чего стала женой Иосифа и чудесным образом родила Иисуса Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы считается светлым и радостным днем. У славян он ассоциировался с окончанием сельскохозяйственных работ, они благодарили Богородицу за собранный урожай и молили ее о благополучии и семейном счастье. 21 сентября женщины украшали иконы Девы Марии калиной и цветами, пекли хлеб и пироги, а также варили грибной или рыбный суп. Бездетные жены просили святую о первенце и легких родах.

Несмотря на праздничное настроение, православные в этот день вынуждены соблюдать некоторые запреты. Строго-настрого запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и уборкой. Мытье полов и даже посуды желательно отложить на следующий день. Женщинам нельзя шить и вышивать, а также брать в руки иголки и ножницы, поскольку это отвлекает от молитвы.

21 сентября нельзя ходить в старой одежде и неудобной обуви. Если человек в этот день натрет мозоль, то в скором времени с ним приключится большая беда. На Руси во время праздника было принято сжигать ветхие вещи, чтобы избавиться от сглаза и болезней.

На праздник возбраняется резать хлеб, который символизирует тело Христово. Хлебные крошки рекомендуется не смахивать со стола, а собирать и скармливать домашним животным.

Как и в другие христианские праздники, 21 сентября под запретом оказываются ссоры, дурные мысли и сквернословие. Вместо того чтобы ругаться с родными, лучше пойти в церковь и помолиться. Считается, что весь негатив, выплеснутый вами в праздничный день, вернется к вам в двойном размере.

На Рождество Пресвятой Богородицы принято помогать нуждающимся. В народе верят, что сердобольным женщинам, которые 21 сентября подадут милостыню, Бог обязательно дарует достаток и семейное счастье. Отказ в помощи, напротив, сулит неприятности.