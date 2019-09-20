Кержаков уплатил алименты экс-супруге через сотрудников ГИБДД

Футболиста остановили у Финляндского вокзала

Кошелек Александра Кержакова облегчили на 70 тысяч рублей. Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" проезжал мимо Финляндского вокзала, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Футболиста пригласили пройти из его "Лексуса" в патрульную машину и мило с ним побеседовали. Спортсмену разрешили продолжить путь лишь после того, как он заплатил 70 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что на этом участке дороги дежурили судебные приставы, которые с помощью системы "Поток-Д" выявляли и останавливали должников. За Александром Кержаковым также числится долг на сумму около 72 тысяч рублей – предположительно, невыплаченная часть алиментов экс-супруге Милане Тюльпановой.

О том, что футболист накопил долгов по алиментам, стало известно в феврале. Первой жене Марии Головой спортсмен задолжал 13,5 миллиона рублей. А в июне иск о неуплате алиментов подала вторая супруга футболиста, Милана Тюльпанова, пишет "Газета.ру".