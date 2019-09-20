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Кержаков уплатил алименты экс-супруге через сотрудников ГИБДД

12:32
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Футболиста остановили у Финляндского вокзала

Кошелек Александра Кержакова облегчили на 70 тысяч рублей.  Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" проезжал мимо Финляндского вокзала, когда его остановили сотрудники ГИБДД.
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Футболиста пригласили пройти из его "Лексуса" в патрульную машину и мило с ним побеседовали. Спортсмену разрешили продолжить путь лишь после того, как он заплатил 70 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что на этом участке дороги дежурили судебные приставы, которые с помощью системы "Поток-Д" выявляли и останавливали должников. За Александром Кержаковым также числится долг на сумму около 72 тысяч рублей – предположительно, невыплаченная часть алиментов экс-супруге Милане Тюльпановой.

О том, что футболист накопил долгов по алиментам, стало известно в феврале.  Первой жене Марии Головой спортсмен задолжал 13,5 миллиона рублей. А в июне иск о неуплате алиментов подала вторая супруга футболиста, Милана Тюльпанова, пишет "Газета.ру".

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