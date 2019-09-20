Умерла звезда оперы Ирина Богачева

Артистка не чувствовала свой возраст

Народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской консерватории.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2019 года скончалась Народная артистка СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории Ирина Петровна Богачева", — сказано в заявлении.

У Ирины Богачевой было множество наград. Артистка была кавалером ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Известие о кончине певицы стало неожиданностью для ее учеников. По словам солистки Мариинского театра Ольги Бородиной, Богачева всегда была оптимисткой и не чувствовала свой возраст.

Прощание с Ириной Бородиной пройдет 23 сентября в Мариинском театре, сообщает RT.