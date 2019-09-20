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Умерла звезда оперы Ирина Богачева

12:47
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Артистка не чувствовала свой возраст

Народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской консерватории.
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"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 19 сентября 2019 года скончалась Народная артистка СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории Ирина Петровна Богачева", — сказано в заявлении.

У Ирины Богачевой было множество наград. Артистка была кавалером ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Известие о кончине певицы стало неожиданностью для ее учеников. По словам солистки Мариинского театра Ольги Бородиной, Богачева всегда была  оптимисткой и не чувствовала свой возраст.

Прощание с Ириной Бородиной пройдет 23 сентября в Мариинском театре, сообщает RT.

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