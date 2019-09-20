Об этом попросила Генпрокуратура

Актера Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Он был осужден на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОНа на несанционированном митинге в Москве 3 августа. Устинов выйдет из СИЗО до конца дня.

Об изменении меры пресечения Устинову просила Генеральная прокуратура России. Как заявила в пятницу в суде представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева, под подписку о невыезде его можно отпустить, поскольку "тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен". Кроме того, по ее мнению, актер не может препятствовать следствию.

Также Устинову дали положительные характеристики по службе и за него поручился актер Константин Райкин, пишет ТАСС. Сам Павел Устинов заверил суд, что не намерен скрываться от правосудия или препятствовать рассмотрению дела.

Павел Устинов был признан виновным в применении к бойцу ОМОНа насилия и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Суд счел доказанным активное сопротивление молодого человека. Свою вину Устинов не признал, он заявил, что оказался на акции 3 августа случайно. В защиту актера выступили многие деятели культуры.