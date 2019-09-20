ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде

13:09
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Об этом попросила Генпрокуратура

Актера Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Он был осужден на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОНа на несанционированном митинге в Москве 3 августа. Устинов выйдет из СИЗО до конца дня.

Об изменении меры пресечения Устинову просила Генеральная прокуратура России. Как заявила в пятницу в суде представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева, под подписку о невыезде его можно отпустить, поскольку "тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен". Кроме того, по ее мнению, актер не может препятствовать следствию.

Также Устинову дали положительные характеристики по службе и за него поручился актер Константин Райкин, пишет ТАСС. Сам Павел Устинов заверил суд, что не намерен скрываться от правосудия или препятствовать рассмотрению дела.

Павел Устинов был признан виновным в применении к бойцу ОМОНа насилия и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Суд счел доказанным активное сопротивление молодого человека. Свою вину Устинов не признал, он заявил, что оказался на акции 3 августа случайно. В защиту актера выступили многие деятели культуры.

Главное сегодня
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.