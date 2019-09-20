Огненный мешок и полевой хлеб: что увидел Путин на учениях "Центр-2019"

План боя Минобороны до последнего держало в секрете

128 тысяч военнослужащих из восьми стран, более 20 тысяч единиц техники, корабли и авиация — на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области проходит основной этап крупных международных учений "Центр-2019". Интернациональная команда отрабатывает оборонительную стратегию — в предполагаемом вооруженном конфликте с условным противником задействованы сразу несколько российских и иностранных площадок. Владимир Путин лично следил за маневрами.

План боя Минобороны до последнего держало в секрете. Розыгрыш на поле боя военные проводят, используя сразу несколько комбинаций. Сорвать наступление противника, загнать его в огневой мешок, с воздуха врага уничтожают с помощью средств ПВО, огнем зенитных ракетных комплексов, после выводят противника на минное поле. А авиация помогает создать условия для перехода в наступление нашим войскам.

За происходящим наблюдает из штаба Верховный главнокомандующий. Владимир Путин прилетел сюда утром из Ижевска. Следом за ним прибыл и президент Киргизии. Военнослужащие этой страны тоже участники масштабных учений. Эшелоны накануне прибывали из Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Прямо на полигоне Владимир Путин провёл встречу с Сооронбаем Жээнбековым. Российский лидер отметил важность участия Киргизии в этих учениях.

"Это очень важный этап подготовки наших вооруженных сил, на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом. Мы, как страны, ОДКБ, для нас это особенно важно, мы продолжаем работу и в рамках этой организации, ну и в ходе подобных масштабных учений наши подразделения оттачивают свое мастерство", - заявил Путин.

"Я всегда говорил, что Кыргызстан для России самый надежный верный друг, союзник, партнер. И мы всегда дорожим нашим отношением. Спасибо вам за приглашение", - поблагодарил Жээнбеков.

Пока президенты двух стран наблюдали за активной фазой маневров, возле прицепного хлебопекарного блока выставили столы с караваем и пирогами. Владимиру Путину предложили чай с чабрецом и медом.

— Здесь выпекали хлеб во время учений. Прошу отведать и ценить работу наших пекарей.

— Вы делали хлеб?

— Да.

— Спасибо, вкусно.

Владимир Путин поблагодарил организаторов и исполнителей за слаженность действий, которую они продемонстрировали сегодня. Сразу в шести регионах России развернуты оперативные аэродромы, и еще три в Казахстане, Киргизии и Китае.

В Новосибирске демонстрируют сразу несколько видов переправки техники. Такой тандем всех видов вооружений – это еще и хорошая проверка. Ведь "Центр-2019" не просто показательные выступления, все это уже было пережито и отработано в настоящих боях. Тактический расчет – самое важное в сражении, и грубой ошибки здесь не простят. Поэтому важно отработать каждое движение, чтобы отразить нападение, а лучше и вовсе его избежать.

Впервые столь масштабные командно-штабные учения были проведены пять лет назад. И с тех пор интерес к ним только растёт. Как подчёркивают в нашем Министерстве обороны, учения направлены исключительно на защиту национальных интересов и безопасности.

Елена Макарова, Евгений Назарюк, Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".