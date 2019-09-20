Рыбаки из КНДР напали на пограничников из-за страха наказания

Один из браконьеров скончался

Во Владивостоке следователи допросили всех пограничников, которые были ранены при нападении северокорейских браконьеров в Японском море. Рыбаков и две шхуны, на которых они вели незаконный промысел, под конвоем доставили в порт Находка. Уже известно - граждане КНДР оказали ожесточенное сопротивление правоохранителям, опасаясь сурового наказания на родине. В ход шло даже холодное оружие.

Северокорейские шхуны стоят на рейде в порту Находка. Иностранные рыбаки не прячутся в каютах. Напротив, кажется всем экипажем вышли на борт. Всего пограничниками был задержан 161 гражданин КНДР.

Отдельно от северокорейских судов на рейде стоит и российский пограничный корабль "Шкипер Гек".​ Именно по его экипажу рыбаки открыли огонь. В районе банки Кито-Ямато они вели незаконный промысел краба и кальмара. Во время задержания четверо российских пограничников пострадали. Их доставили в больницу во Владивостоке. Медики зафиксировали сотрясение мозга, переломы конечностей, раны головы. По факту посягательства на сотрудников пограничного органа возбуждено уголовное дело.

Сейчас на кораблях работают следователи. В первую очередь осматривают шхуну, где и было совершено нападение. Северокорейский экипаж по несколько человек пересаживают на российских катер и доставляют на сушу. На берегу уже дежурят три кареты скорой помощи. По сообщениям ФСБ, во время задержания шесть граждан КНДР получили ранения различной степени тяжести. Один скончался. Всем остальным оказана медицинская помощь. Сейчас свою работу продолжат следователи. Они уже допросили всех военнослужащих, участвовавших в проверке и задержании шхун. Далее предстоят допросы иностранных экипажей. По закону, северокорейцы будут находиться в России до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ольга Скрипникова. Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край. Находка.