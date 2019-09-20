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Захарова сочла глупым пожелавшего напасть на Калининград генерала

13:57
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Москва расценивает подобные заявления как угрозу

Москва воспринимает слова командующего ВВС США о плане прорыва системы ПВО Калининграда как угрозу. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, передает "ТВ Центр".

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По ее словам, подобные заявления абсолютно безответственные, а также являются показателем глупости, ведь они наносят ущерб репутации США.

Американский генерал Джеффри Харриган сказал, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, которые базируются в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, поэтому ВВС подготовили план прорыва системы ПВО.

Никаких подробностей, Харриган, правда, не раскрыл.

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