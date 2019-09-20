ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бездомная пенсионерка спаивала кошек ради наживы в Москве

15:08
  • пятница
  • 20 сентября 2019

У многих четвероногих были выбиты зубы

Опаивала и калечила! Уличная попрошайка издевается над кошками, чтобы заработать. За животных заступились зоозащитники, передает "ТВ Центр".

Пухлый сурок получил неограниченный доступ к фермерским овощам (видео)
Сотни диких свиней опустошили восток Украины
На Урале пропал лысый кот с наколками

Галия Камалова, жительница Балашихи, облюбовала место у Курского вокзала, просит помощь для бездомных животных. Нацепляет на кошек нелепые платья и кокошники.

При этом обычно вольнолюбивые создания ведут себя подозрительно смирно. Неравнодушные люди обратили внимание на странность такого поведения и вызвали полицию. Выяснилось, что животные находятся под воздействием алкоголя и седативных препаратов, у многих нет зубов и вывихнута челюсть.

Возможно,  травмы они получили как раз, когда дама вливала им транквилизатор и особо не церемонилась. Зоозащитникам удалось забрать часть кошек, оказалось, все животные больны, в том числе инфекционными заболеваниями.

Наказать садистку по закону, видимо, не получится, поскольку издевательство над животными не было публичным.

Новости по теме
Пенсионерка с кошкой
Пенсионерка с кошкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.