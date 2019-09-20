Бездомная пенсионерка спаивала кошек ради наживы в Москве

У многих четвероногих были выбиты зубы

Опаивала и калечила! Уличная попрошайка издевается над кошками, чтобы заработать. За животных заступились зоозащитники, передает "ТВ Центр".

Галия Камалова, жительница Балашихи, облюбовала место у Курского вокзала, просит помощь для бездомных животных. Нацепляет на кошек нелепые платья и кокошники.

При этом обычно вольнолюбивые создания ведут себя подозрительно смирно. Неравнодушные люди обратили внимание на странность такого поведения и вызвали полицию. Выяснилось, что животные находятся под воздействием алкоголя и седативных препаратов, у многих нет зубов и вывихнута челюсть.

Возможно, травмы они получили как раз, когда дама вливала им транквилизатор и особо не церемонилась. Зоозащитникам удалось забрать часть кошек, оказалось, все животные больны, в том числе инфекционными заболеваниями.

Наказать садистку по закону, видимо, не получится, поскольку издевательство над животными не было публичным.