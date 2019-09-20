Московский губернский театр открывает новый сезон

Зрителей ждет много интересных проектов

Московский губернский театр открывает 7-ой сезон. Уже в пятницу вечером - спектакль "Энергичные люди" по Шукшину. Впереди - много премьер. И первая из них буквально через неделю - эксцентричная постановка "Фильм-фильм-фильм".

Впереди - интерактивная сказка "Соловей", а ещё классика "На всякого мудреца довольно простоты". Ну и главное событие сезона - лермонтовский "Маскарад", в роли Арбенина - Сергей Безруков. Впрочем, в планах у художественного руководителя театра много интересных проектов.

"В этом году мы проведем более масштабно наш международный детский фестиваль. Поскольку у нас такая, расширенная, программа, мы получили президентский грант, и это уже такой масштабный детский фестиваль: сюда включены театры не только драматические и кукольные, но и мюзиклы, ледовые шоу, и анимация, и кино", - рассказал Безруков.