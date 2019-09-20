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Куда сходить в Москве в эти выходные

15:12
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Скучать не придется

"Круг света" и не только — фантастические миры и световые шоу, самые разные фестивали и лучшие спектакли для детей, много музыки, а ещё Московский марафон - в эти выходные в Москве будет не до скуки.

Огонь и вода, свет и музыка сплетаются в красочном танце, будто единый слаженный ансамбль. Артисты мультимедийного мюзикла — фонтаны, лазерные проекции и видеоинсталляции. И вся эта феерия происходит прямо на водной глади!

Декорации вписаны в окружающий ландшафт. В роли огромного экрана – мост, соединивший берега Гребного канала. Сложное инженерное сооружение на 2,5 метра погружено под воду. Из нее, будто по взмаху волшебной палочки, вырастает удивительный мир. Более 100 горелок и около двухсот фонтанов. Завораживающий эффект создают водно-веерные экраны для лазерного шоу.

Зрители "ТВ Центра" смогут наблюдать открытие в прямом эфире! Мюзикл "Семь нот"– о любви и дружбе, муках выбора и поиске пути, в финале – 15-минутное пиротехническое шоу.

Помимо Гребного канала, фестиваль проходит сразу на нескольких московских площадках, в этом году их стало больше — Театральная площадь и Парк Победы, Коломенское и Останкино, Политехнический музей и Проспект Сахарова преобразятся в свете лазерных проекций и видеоинсталляций.

Погрузиться в мир театра родом из Голландии можно будет на фестивале "Гаврош". Каждый год он знакомит зрителей со спектаклями определённой страны. Драматические и комедийные,  кукольные и пластические представления на сценах Театриума на Серпуховке, театров Моссовета, "Современник", "Мост" и "Модерн" - для зрителей всех возрастов. 

В Аптекарском огороде ждут любителей классики. В эти выходные там состоится первый концерт из цикла "Камерные вечера в оранжерее". В преддверии 250-летия Бетховена, здесь каждую неделю будут звучать его произведения, прямо среди растений.

"Программа получилась очень интересной, в рамках этой программы можно будет услышать много разной музыки, потому что Бетховен - такая фигура, которая повлияла на всю западноевропейскую классическую музыку", - говорит художественный руководитель проекта "Камерные вечера в оранжерее" Роман Минц.

Парк Горького в субботу приглашает на экологический фестиваль в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес". Не выезжая из Москвы, можно будет посадить дерево в любом регионе страны онлайн. Ну а поддержат экологов артисты - Полина Гагарина, "Дискотека Авария", Елена Темникова и многие другие.

В Сокольниках отметят столетие московской службы скорой помощи. Туда смело можно идти с детьми, им покажут, как устроены современные автомобили скорой, а медики расскажут, как спасают людей и о том, что нужно, чтобы стать врачом.

Московские байкеры отметят закрытие сезона. Грандиозный мотопарад по Садовому кольцу и зажигательное шоу на проспекте Сахарова – уже в субботу. Ну а любители бега в воскресенье преодолеют дистанции в 10 и 42 километра. Маршрут московского марафона пройдёт по центру столицы. Выходные предстоят насыщенные, остаётся только выбрать занятия по душе.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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