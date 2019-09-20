ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грязные танцы: видео со стриптизом привело к отставке начальника колонии

13:25
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Проводится служебная проверка

Веселые танцы со стриптизом на День лесника в колонии-поселении № 14 окончились служебной проверкой. Начальник колонии, расположенной в поселке Тамтачет Иркутской области, на время расследования отстранен от работы.
Устроившую стриптиз в Бурятии сотрудницу полиции уволили

Видео, снятое на корпоративном мероприятии, опубликовал Telegram-канал "Красноярск № 1". На кадрах трое мужчин в камуфляжной одежде танцуют и раздеваются под музыку. Разоблачаться им помогают одетые женщины. Все это происходит на фоне заставленного едой и напитками стола. Автор ролика утверждает, что так сотрудники колонии отмечали День лесника.

Об отставке врио начальника колонии на время служебной проверки сообщается на сайте ГУ ФСИН по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония. Там же отмечено, что корпоратив проходил в клубе поселка Тамтачет, а вовсе не на территории подведомственного учреждения. По данным управления, колонией-поселением №14 с июня 2019 года руководит Александр Трефилов, передают "Вести".

Читайте также:
Главное сегодня
Стриптиз
Стриптиз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.