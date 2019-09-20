Грязные танцы: видео со стриптизом привело к отставке начальника колонии

Проводится служебная проверка

Веселые танцы со стриптизом на День лесника в колонии-поселении № 14 окончились служебной проверкой. Начальник колонии, расположенной в поселке Тамтачет Иркутской области, на время расследования отстранен от работы.

Видео, снятое на корпоративном мероприятии, опубликовал Telegram-канал "Красноярск № 1". На кадрах трое мужчин в камуфляжной одежде танцуют и раздеваются под музыку. Разоблачаться им помогают одетые женщины. Все это происходит на фоне заставленного едой и напитками стола. Автор ролика утверждает, что так сотрудники колонии отмечали День лесника.

Об отставке врио начальника колонии на время служебной проверки сообщается на сайте ГУ ФСИН по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония. Там же отмечено, что корпоратив проходил в клубе поселка Тамтачет, а вовсе не на территории подведомственного учреждения. По данным управления, колонией-поселением №14 с июня 2019 года руководит Александр Трефилов, передают "Вести".