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Болезнь Заворотнюк обманула врачей

13:56
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Они проглядели опухоль за год до беременности актрисы

Друзья Анастасии Заворотнюк высказались о стремительных изменениях в состоянии здоровья актрисы. По слухам, в 2018 году у звезды обнаружили рак мозга. Поговаривают, что болезнь спровоцировала процедура ЭКО.   
Врач оценил качество лечения в больнице Заворотнюк

"За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов", - рассказал "Комсомольской правде" знакомый Заворотнюк. 

Выздоровление актрисы, судя по всему, наступило также внезапно. Еще несколько дней назад анонимные источники сообщали о критическом состоянии "прекрасной няни", которая якобы впала в кому. Однако вскоре стало известно, что кризис миновал и Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

"Появилась надежда на выздоровление. С Настей работают лучшие нейрохирурги России. Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", - сообщили друзья "няни Вики". 

Напомним, что весной Заворотнюк лечилась за границей, после чего вернулась в Москву и легла в частную клинику. Представители актрисы и родственники не комментируют информацию о ее состоянии. 

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк

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