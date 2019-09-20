Болезнь Заворотнюк обманула врачей

Они проглядели опухоль за год до беременности актрисы

Друзья Анастасии Заворотнюк высказались о стремительных изменениях в состоянии здоровья актрисы. По слухам, в 2018 году у звезды обнаружили рак мозга. Поговаривают, что болезнь спровоцировала процедура ЭКО.

"За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов", - рассказал "Комсомольской правде" знакомый Заворотнюк.

Выздоровление актрисы, судя по всему, наступило также внезапно. Еще несколько дней назад анонимные источники сообщали о критическом состоянии "прекрасной няни", которая якобы впала в кому. Однако вскоре стало известно, что кризис миновал и Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

"Появилась надежда на выздоровление. С Настей работают лучшие нейрохирурги России. Они осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", - сообщили друзья "няни Вики".

Напомним, что весной Заворотнюк лечилась за границей, после чего вернулась в Москву и легла в частную клинику. Представители актрисы и родственники не комментируют информацию о ее состоянии.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк