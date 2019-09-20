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Ученые назвали верный признак долголетия

13:57
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Исследование проводили с 1997 года

Масштабное исследование японских ученых позволило вычислить признаки долголетия у пациентов. Итоги работы, которую вели с 1997 года, озвучены на Российско-японской конференции "Курс на здоровое долголетие в России" в Москве.
"Московское долголетие" получило высокую оценку международных экспертов

Ученые пришли к выводу, что физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается. Старость отодвигается и у мужчин, и у женщин.

Японские геронтологи измеряли скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Наблюдения позволили установить закономерность: если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы – примерно полтора метра в секунду  - то его шансы дожить до 80 лет оцениваются в 100%.  Если же скорость снижалась до полуметра в секунду, шансы снижались до 15-35%.  Вывод ученых - чм быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме, тем дольше он проживет, пишет "Российская газета".

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