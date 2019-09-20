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Набережная Марка Шагала станет новым городским парком

14:20
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Первую очередь парка на набережной Марка Шагала откроют в этом году

В Москве идут активные работы по возведению набережной Марка Шагала. Она станет новым городским парком. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин.

Мэр осмотрел ходе работ по благоустройству территории района ЗИЛ. Общая площадь зоны отдыха составит 18 с половиной гектаров, а протяжённость достигнет почти 4 километров. Кроме того, набережную разделят на четыре тематических пространства. Которые включают в себя культурные и спортивные площадки, аллею для прогулок и маршрут вдоль воды. Будет даже создан амфитеатр с видом на реку.

"Уникальная набережная. Она сделана специально вместо брошенной промзоны, раньше до реки было не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыхом, с ресторанами, кафе, прогулочными территориями, велосипедными дорожками. Специальный рельеф будет защищать от шума, ветра. Это будет одна из лучших набережных Москвы", - сказал Сергей Собянин.

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