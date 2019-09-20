Наивный Джеффри: в Минобороны пожалели нацелившегося на Калининград генерала

Натовским пилотам возможности ПВО Калининграда хорошо известны

Натовским пилотам возможности ПВО Калининграда по обнаружению целей хорошо известны. Они уже как-то пытались приблизиться к российским границам, прокомментировали в Минобороны заявления американского генерала о готовности США "прорвать" российскую оборону в районе Балтики.

ПВО в Калининградской области способна не только обнаруживать сопровождать, но и гарантированно нейтрализовать любые воздушные цели. Причем это касается и "невидимых только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей истребителей США 5-го поколения".

"Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - сказано в сообщении Министерства обороны. В ведомстве подчеркивают, что легкомыслие командующего ВВС США в Европе и его наивная вера в превосходство планов покорения неба над Калининградом должны прежде всего беспокоить его непосредственных подчиненных.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган ранее заявил, что у Вашингтона есть план уничтожения системы противовоздушной обороны в Калининграде – и его приведут в действие в случае "российской агрессии". По словам генерала, речь идет о "всесторонней операции" с ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу, передает РИА Новости.