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Посмеялась над предложением: возлюбленная отвергла чувства Сухорукова

15:03
  • пятница
  • 20 сентября 2019

67-летний актер так и не смог найти свою любовь

В жизни актера была темная полоса – в восьмидесятых он пристрастился к алкоголю из-за чего его выгнали из театра. Сухорукову пришлось работать кем попало: грузчиком, посудомойкой, испытать лишения и отказ любимой женщины.
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Любовь не помогла актеру преодолеть этот кризис. Алкоголь обрекает человека на одиночество, считает Сухоруков. Пьющие люди всегда ищут виноватых.

"Была любовь. Женщины были разные, и любовь была разной. Я ведь именно в этот момент сделал предложение одной женщине. Посмеялась", - рассказал Сухоруков. 

После унизительного отказа у актера были другие женщины, но отношения с ними будто бы "случались не с ним", а проходили мимо. Сухоруков к своим 67 годам так и не встретил человека, который полностью разделал его вкусы и взгляды.  

Тем не менее, актер не видит ничего предосудительного в одиночестве. Оно для него гораздо понятнее, чем, например, семейные отношения со всеми их сложностями.

"Мужчина и женщина встречаются, сходятся, признаются в любви, женятся, раздеваются догола, трутся друг об друга, как два куска мыла, рождаются дети, создается хозяйство, выстраивается их определенный мир по имени семья. И вдруг этот механизм гармоничный распадается. Для меня здесь больше загадок, чем в пошлом одиночестве", - поделился народный артист. 

Окончательно завязал со спиртным Сухоруков в 2000-м году. И тут же приобрел вторую зависимость – трудоголизм. Сейчас актер играет спектакли в театрах Моссовета и Вахтангова, снимается в нескольких фильмах: в сентябре он закончит работу над фильмом "Огонь" и приступит к съемкам у Прошкина Александра Анатольевича, фильм "Сарматы".

Интервью Виктора Сухорукова Кире Прошутинской читайте на нашем канале в "Яндекс.Дзен"

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