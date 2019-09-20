Вдова Кобзона высказалась об эмиграции

Лондон радушен к богатым россиянам

68-летняя Нелли Кобзон объяснила, почему ее единственная дочь живет за границей и что удерживает в России саму вдову.

На днях вдова певца появилась на публике со своей 19-летней внучкой Мишель, но уже сегодня она посещает светские мероприятия в одиночестве. Ее дочь Наталья и внуки живут в Лондоне и не очень часто радуют бабушку своим вниманием.

Кобзон рассказала, что внуки уехали из России, поскольку их отец - юрист Юрий Рапопорт - является гражданином Австралии. "У него образование иностранное, образ жизни и менталитет другой, поэтому в России ему было бы тяжело. Только представьте: первый раз он смотрел любимый в нашей стране фильм "Любовь и голуби" уже взрослым человеком. Так что иного выбора, кроме как уехать к нему, у дочери и внуков не было", - заявила она порталу "Дни.ру".

При этом сама Нелли Кобзон не намерена покидать родину. Здесь она устраивает выставки и занимается делами, которые после себя оставил Иосиф Кобзон. "Я абсолютно русский человек. Говорю на русском языке, соблюдаю все русские обычаи и обряды. За границей потеряла бы себя", - призналась светская львица.

Иосиф Кобзон скончался от рака 30 августа 2018 года. У него остались сын, дочь и семеро внуков.

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Видео: Прощание. Иосиф Кобзон