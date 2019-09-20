ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Кобзона высказалась об эмиграции

14:45
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Лондон радушен к богатым россиянам

68-летняя Нелли Кобзон объяснила, почему ее единственная дочь живет за границей и что удерживает в России саму вдову.  
Вдова Кобзона затмила красотой 19-летнюю внучку

На днях вдова певца появилась на публике со своей 19-летней внучкой Мишель, но уже сегодня она посещает светские мероприятия в одиночестве. Ее дочь Наталья и внуки живут в Лондоне и не очень часто радуют бабушку своим вниманием.  

Кобзон рассказала, что внуки уехали из России, поскольку их отец - юрист Юрий Рапопорт - является гражданином Австралии. "У него образование иностранное, образ жизни и менталитет другой, поэтому в России ему было бы тяжело. Только представьте: первый раз он смотрел любимый в нашей стране фильм "Любовь и голуби" уже взрослым человеком. Так что иного выбора, кроме как уехать к нему, у дочери и внуков не было", - заявила она порталу "Дни.ру"

При этом сама Нелли Кобзон не намерена покидать родину. Здесь она устраивает выставки и занимается делами, которые после себя оставил Иосиф Кобзон. "Я абсолютно русский человек. Говорю на русском языке, соблюдаю все русские обычаи и обряды. За границей потеряла бы себя", - призналась светская львица. 

Иосиф Кобзон скончался от рака 30 августа 2018 года. У него остались сын, дочь и семеро внуков. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен 

Видео: Прощание. Иосиф Кобзон

Читайте также:
Новости по теме
Нелли Кобзон
Нелли Кобзон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.