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Истина где-то там: прямая трансляция штурма "Зоны 51"

14:52
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Американцы надеются найти там инопланетян

Истина где-то в "Зоне 51". В штате Невада готовятся к штурму самой секретной военной базы США. Свое участие в соцсетях подтвердили уже 2 миллиона человек, столько же собираются наблюдать, передает "ТВ Центр".

В интернете идет прямая трансляция, но пока на ней лишь темнота - в Америке сейчас ночь. И хотя инициатор акции не так давно признался, что все это шутка, и вместо атаки будет фестиваль в Лас-Вегасе, многие заявили, что не поддадутся на уловки ЦРУ и все равно приедут посмотреть на НЛО, а если понадобится, то и постараются освободить инопланетян.

Штурм "Зоны 51" - едва ли не самая популярная тема в интернете. Предстоящему событию посвящают песни, рисуют плакаты, снимают короткометражки. Американские власти происходящее  воспринимают более чем серьезно - в Неваде сейчас закрыто воздушное пространство, а охрана военной базы усилена.

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