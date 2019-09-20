Десять иностранных НКО могут признать угрозой России

Они влияли на внутреннюю политику и угрожали безопасности выборов

Девять СМИ признаны иностранными агентами – они осуществляли свою деятельность на зарубежные деньги. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Генеральная прокуратура рассматривает вопрос о признании 10 иностранных некоммерческих организаций нежелательными в России, поскольку они действуют в нарушение закона и влияют на внутреннюю политику нашей страны и угрожают безопасности наших выборов.

Также два интернет гиганта — Facebook и Google — в период избирательной кампании нарушали российские законы – на этих ресурсах была агитация для участия в неразрешенных митингах, а в день голосования площадки активно использовались для агитационных и политических материалов.