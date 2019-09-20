Как проходят выходные Путина

Президенту некогда отдыхать

Полноценных выходных у президента России Владимира Путина не бывает. Даже в те дни, когда российский лидер должен отдыхать, он получает доклады, решает вопросы и работает с документами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, иногда президенту требуется консультация – тогда президент совещается с руководителями ведомств или органов власти.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает. Но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. ... Встречается с родными и близкими", — приводит слова Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря, ввиду занятости времени на общение с близкими у президента остается крайне мало.