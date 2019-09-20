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Как проходят выходные Путина

14:59
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Президенту некогда отдыхать

Полноценных выходных у президента России Владимира Путина не бывает. Даже в те дни, когда российский лидер должен отдыхать, он получает доклады, решает вопросы и работает с документами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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По словам Пескова, иногда президенту требуется консультация – тогда президент совещается  с руководителями ведомств или органов власти.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает. Но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. ... Встречается с родными и близкими", — приводит слова Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря, ввиду занятости времени на общение с близкими у президента остается крайне мало.

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