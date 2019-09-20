Джамала объявила об уходе со сцены ради семьи

Она хочет повторить подвиг своей многодетной бабушки

36-летняя украинская певица Джамала объявила о планах сделать перерыв в карьере. Артистка мечтает о втором ребенке.

"Я думаю, что сделаю перерыв, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения", - заявила певица в эфире передачи "Утро с Украиной". По ее словам, она всегда мечтала о большой семье. У мамы Джамалы было пять сестер и братьев, так что ей есть к чему стремиться.

Народная артистка Украины также сказала, что хотела бы больше проводить время с годовалым сыном Эмиром. Она подолгу не видит малыша из-за гастролей, а брать его с собой в поездки опасается.

Напомним, Сусанна Джамаладинова, более известная как Джамала, победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2016". Она исполнила песню "1944", посвященную депортации крымских татар в СССР. Номер украинки восприняли как выпад против России.

В 2017 году Джамала вышла замуж за 27-летнего финансиста Сеит-Бекира Сулейманова.