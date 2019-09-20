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Джамала объявила об уходе со сцены ради семьи

15:15
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Она хочет повторить подвиг своей многодетной бабушки

36-летняя украинская певица Джамала объявила о планах сделать перерыв в карьере. Артистка мечтает о втором ребенке. 
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"Я думаю, что сделаю перерыв, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения", - заявила певица в эфире передачи "Утро с Украиной". По ее словам, она всегда мечтала о большой семье. У мамы Джамалы было пять сестер и братьев, так что ей есть к чему стремиться. 

Народная артистка Украины также сказала, что хотела бы больше проводить время с годовалым сыном Эмиром. Она подолгу не видит малыша из-за гастролей, а брать его с собой в поездки опасается. 

Напомним, Сусанна Джамаладинова, более известная как Джамала, победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2016". Она исполнила песню "1944", посвященную депортации крымских татар в СССР. Номер украинки восприняли как выпад против России. 

В 2017 году Джамала вышла замуж за 27-летнего финансиста Сеит-Бекира Сулейманова. 

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