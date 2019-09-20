ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отопление в Москве включат досрочно

15:11
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Тепло придет в школы и больницы

Подача тепла в социальные учреждения Москвы – детские сады, школы и больницы - начнется досрочно. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Собянин: Москва готова к отопительному сезону

"Включение отопления в социальных учреждениях начнется досрочно. Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - объявил Бирюков (цитата по АГН "Москва").

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы.

Ранее сообщалось, что отопление начнут включать, когда среднесуточная температура в городе не превысит восьми градусов тепла в течение пяти дней.

Тем временем в столице заработала горячая линия по вопросам включения отопления. Горожанам предложили по любым вопросам, связанным с подачей тепла, обращаться по телефону +7 (800) 100-23-29.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.