Отопление в Москве включат досрочно

Тепло придет в школы и больницы

Подача тепла в социальные учреждения Москвы – детские сады, школы и больницы - начнется досрочно. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Включение отопления в социальных учреждениях начнется досрочно. Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - объявил Бирюков (цитата по АГН "Москва").

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы.

Ранее сообщалось, что отопление начнут включать, когда среднесуточная температура в городе не превысит восьми градусов тепла в течение пяти дней.

Тем временем в столице заработала горячая линия по вопросам включения отопления. Горожанам предложили по любым вопросам, связанным с подачей тепла, обращаться по телефону +7 (800) 100-23-29.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен