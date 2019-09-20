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Движение транспорта в Москве ограничат в эти выходные

15:32
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда

В связи с большим количеством мероприятий в городе будет много ограничений движения транспорта. Из-за "Круга света" пять вечеров подряд будут перекрывать Петровку - от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

Также ограничения будут действовать и в районе других площадок, в том числе в Крылатском, Останкине и на проспекте Академика Сахарова. Там уже нельзя проехать от улицы Маши Порываевой до Садового кольца. Шоу закончится около 11 вечера, но и тогда этот участок дороги не откроют, уже из-за другого мероприятия. 

"Осенний мотофестиваль" пройдет в столице в субботу. Кроме проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, с 11 утра полностью закроют Садовое Кольцо. Открывать движение будут по мере прохождения мотоколонны.

А в воскресенье в городе "Московский марафон". Бегуны стартуют из Лужников, там же и финишируют. Их маршрут пройдёт по бульварам и набережным, а также ряду улиц в центре Москвы. Ограничения будут действовать с 7 утра до 5 вечера. ЦОДД просит водителей заранее выбирать маршруты. 

Кроме того, в ближайшие выходные вновь будет ограничено движение по Филёвской линии. Поезда не будут ходить на участке "Киевская" - "Кунцевская". Между закрытыми станциями запустят бесплатные автобусы. В обычном режиме линия заработает в понедельник утром.

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