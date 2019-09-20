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Российские ВКС предотвратили атаку израильских самолетов на Дамаск

15:28
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Кроме того, сирийские силы ПВО сбили израильский беспилотник

Израильские самолеты планировали атаку на пригород сирийской столицы Дамаска. Это не первая попытка нападения израильтян на объекты на сирийской территории. Однако на сей раз все пошло не по плану:  два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток. Планы израильской авиации были сорваны, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на неназванные источники.
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Как отмечает портал, незадолго перед этим сирийская система ПВО сбила израильский беспилотник – что косвенно подтверждает подготовку Израилем атаки на Дамаск. Издание напоминает, что недавно  Россия дала Сирийской арабской армии разрешение использовать ЗРК С-300 против авиации Израиля.

На такой шаг российское командование пошло после того, как израильские F-35 в очередной раз нанесли удары по сирийской территории. Тель-Авив договаривался с Москвой о том, что не будет прибегать к таким мерам. Но в последнее время Израиль неоднократно нарушал эти договоренности. Что касается приведенной порталом информации, то официального подтверждения ей не поступало.

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